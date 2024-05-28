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شويغو: روسيا وإيران ستواصلان التعاون على المستوى الدولي

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شويغو: روسيا وإيران ستواصلان التعاون على المستوى الدولي
Sputnik
رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو خلال مكالمة هاتفية مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أحمديان، أن روسيا وإيران ستواصلان التعاون على المستوى الدولي.

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وكتبت هيئة التلفزيون الإيراني IRIB في صفحتها على "تلغرام": "أشار سيرغي شويغو أثناء مكالمة هاتفية مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى مواصلة التعاون بين البلدين على المستوى العالي في مختلف المجالات".

وأضافت أن شويغو عبر أيضا عن تعازيه في الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه الذين قتلوا بحادث تحطم مروحيتهم في 19 مايو الجاري.

وأعرب أحمديان عن شكره لنظيره الروسي على مواساته لإيران، وتمنى له النجاح في منصبه الجديد ودعاه لزيارة طهران.

كما أكد "استعداده للمساعدة في ضمان تمكن المجلسين من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية".

المصدر: IRIB

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