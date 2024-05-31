إصابة مدني بهجوم طائرة مسيرة أوكرانية على بلدة "غرايفورون" الروسية

أعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت بلدة غرايفورون في منطقة بيلغورود، ما أدى إلى إصابة مدني.

وكتب غلادكوف على تلغرام: تعرضت بلدة غرايفورون لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة 3 طائرات مسيرة، ونتيجة سقوط إحداها دوى انفجار هائل، وأصاب رجلا بشظايا في أطرافه السفلية.

ونتيجة سقوط الطائرتين المسيرتين الباقيتين، تضررت خطوط إمداد الغاز والكهرباء، كما أصيب سياج مبنى سكني خاص بشظايا. وأضاف غلادكوف أن “خدمات العمليات والطوارئ تعمل في الموقع".

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من جانبه أفاد المحافظ بأن قرية بتروفكا، بمنطقة بيلغورود، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انقضاضية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأدى الانفجار إلى احتراق السيارة بالكامل، دون وقوع إصابات.

المصدر: تاس