 
مباشر

إصابة مدني بهجوم طائرة مسيرة أوكرانية على بلدة "غرايفورون" الروسية

أخبار العالم

إصابة مدني بهجوم طائرة مسيرة أوكرانية على بلدة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnft

أعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت بلدة غرايفورون في منطقة بيلغورود، ما أدى إلى إصابة مدني.

وكتب غلادكوف على تلغرام: تعرضت بلدة غرايفورون لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة 3 طائرات مسيرة، ونتيجة سقوط إحداها دوى انفجار هائل، وأصاب رجلا بشظايا في أطرافه السفلية.

ونتيجة سقوط الطائرتين المسيرتين الباقيتين، تضررت خطوط إمداد الغاز والكهرباء، كما أصيب سياج مبنى سكني خاص بشظايا. وأضاف غلادكوف أن “خدمات العمليات والطوارئ تعمل في الموقع".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت أكثر من 1.5 ألف جندي خلال يوم
الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت أكثر من 1.5 ألف جندي خلال يوم

من جانبه أفاد المحافظ بأن قرية بتروفكا، بمنطقة بيلغورود، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انقضاضية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأدى الانفجار إلى احتراق السيارة بالكامل، دون وقوع إصابات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا