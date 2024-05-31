القوات الروسية تدمر سفينة استطلاع وزورقا للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا

أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا أن الضربات الروسية على أوديسا مساء اليوم دمرت سفينة استطلاع متوسطة الحجم وزورقا للبحرية الأوكرانية.

وقال ليبيديف لوكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادره: "قُصف موقع عسكري أوكراني في ميناء أوديسا البحري مساء 31 مايو".

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وأكد أنه تم تدمير هدفين بحريين هما سفينة استطلاع متوسطة الحجم وزورق "غولايا بريستان".

وأضاف أنه وفقا للمعلومات التي وصلته فإنه نتيجة الضربات سقط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين الأوكرانيين، ووصل عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان القصف.

وأفادت مصادر مطلعة بأن البحرية الأوكرانية تحاول تمويه السفن الحربية على أنها سفن مدنية وغالبا ما تغير مواقعها في الميناء.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية مساء اليوم أنباء حول سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا بعد تحذيرات من غارة جوية.

المصدر: "نوفوستي"