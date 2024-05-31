بيلاوسوف: أنشطة واشنطن تؤثر سلبا على الوضع في منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن التأثير السلبي الرئيسي على الوضع العسكري في منطقة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعود إلى أنشطة الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال متحدثا خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "إن أنشطة الولايات المتحدة وحلفائها لها تأثير سلبي رئيسي على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

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ووفقا له، فإن واشنطن وشركاءها يقومون باستمرار "بتدمير هيكل الأمن العالمي ومن أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، ويقومون بإثارة الصراعات المسلحة والأزمات ودعم المنظمات الإرهابية والمتطرفة، ويطبقون جميع أنواع العقوبات باستخدام أساليب التهديد والابتزاز".

وتابع: "دول الغرب تسعى لتقويض علاقات التحالف بين دول معاهدة الأمن الجماعي وتشويه سمعة المنظمة".

وأضاف: "يبين تحليل الوضع العسكري والسياسي في محيط دول المنظمة، أنه لا يزال متوترا ويتسم بزيادة التهديدات العسكرية".

ويعقد وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي اجتماعا في مدينة ألماتا الكازاخستانية حيث يناقشون التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن العسكري في نطاق مسؤولية المنظمة. كما سيتم على هامش الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الوفود.

وهذه أول فعالية رسمية يشارك فيها وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلاوسوف نظراءه في المنظمة منذ تعيينه في هذا المنصب خلفا للوزير سيرغي شويغو.

المصدر: RT