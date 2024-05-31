وزير الدفاع الروسي: تم تحرير 28 بلدة خلال شهر مايو

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو.

وقال بيلاوسوف خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ألماتا: "كييف تلقت أكثر من 278 مليار دولار من الدول الغربية منذ عام 2022 بهدف إطالة أمد الصراع".

إقرأ المزيد

وعن الوضع الميداني قال بيلاوسوف: "القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية على التراجع 8-9 كم في مناطق مهمة بمقاطعة خاركوف والتقدم يجري على جميع المحاور"، مشيرا إلى أنه تم تحرير 880 كم2 من الأراضي خلال عام 2024.

وأكد بيلاوسوف أن استخدام الأسلحة الغربية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا يتم بمشاركة مستشاري الناتو.

وأضاف: "القوات الروسية اعترضت أكثر من ألف مسيرة وأكثر من 250 صاروخ "هيمارس" و"فامبير" و50 صاروخ "أتاكمز" خلال شهر مايو".

وأكد بيلوسوف أن الجيش الروسي صد هجوما كبيرا على جسر القرم بـ10 صواريخ "أتاكمس" خلال الأسبوع الماضي.

وتابع: "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد".

وأشار بيلاوسوف إلى أن "كييف على الرغم من فقدان إمكاناتها الهجومية تواصل إقناع الغرب باستعدادها للقتال حتى النهاية".

ويعقد وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي اجتماعا في مدينة ألماتا الكازاخستانية حيث يناقشون التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن العسكري في نطاق مسؤولية المنظمة. كما سيتم على هامش الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الوفود.

وهذه أول فعالية رسمية يشارك فيها وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلاوسوف نظراءه في المنظمة منذ تعيينه في هذا المنصب خلفا للوزير سيرغي شويغو.

المصدر: RT