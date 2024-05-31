وزراء دفاع دول "الأمن الجماعي" يوقعون وثائق تزويد قواتهم بأسلحة متقدمة

وقع وزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماع بكازاخستان، على عدد من الوثائق بشأن تجهيز قوات هذه المنظمة بأسلحة متقدمة وتنفيذ التدريب المشترك.

أعلن ذلك لمراسل تاس مصدر في المكتب الصحفي لأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقال: "تمت مراجعة وتوقيع الوثائق المتعلقة بتجهيز مكونات قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي (القوات الجماعية) بنماذج حديثة وواعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، والتخطيط للتدريب العملي والقتالي المشترك، وتحسين منهجية تدريب وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك البرنامج الهادف المشترك للمنظمة لتعزيز الحدود الطاجيكية -الأفغانية وعدد من البرامج الأخرى".

وحضر اجتماع مجلس وزراء الدفاع في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الأمين العام للمنظمة إيمانجالي تاسماجامبيتوف ورئيس الأركان المشتركة الفريق أول أندريه سيرديوكوف.

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وخلال الفعالية، قام الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بتقديم تقرير "حول التحديات والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العسكري في مناطق الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأبلغت الأمانة العامة بأن "المشاركين في الاجتماع ناقشوا الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي وتأثيره على أمن الدول الأعضاء".

ويعقد وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي اجتماعا في مدينة ألماتا الكازاخستانية حيث يناقشون التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن العسكري في نطاق مسؤولية المنظمة. كما سيتم على هامش الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الوفود.

وهذه أول فعالية رسمية يشارك فيها وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلاوسوف نظراءه في المنظمة منذ تعيينه في هذا المنصب خلفا للوزير سيرغي شويغو.

المصدر: تاس