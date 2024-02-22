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أرمينيا تعلق مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

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أرمينيا تعلق مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
Legion-Media Ukrainian Presidency Via Abaca/Sipa USA
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال باشينيان في تصريح لقناة "فرانس 24": "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه".

وأكد: "علقنا مشاركتنا في المعاهدة. وسنرى ماذا سيكون لاحقا".

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وكانت أرمينيا قد اتهمت روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، الذي انتهى بسيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في المنطقة التي أعلن الأرمن تأسيسها منذ عام 1991.

ورفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.

يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي كانت تضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

المصدر: نوفوستي

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