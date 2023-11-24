باشينيان يتهم روسيا بـ"المماطلة في تزويد أرمينيا بالأسلحة" ويطرح سبل تسديد فاتورة بلاده

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إن روسيا "تتعمد تأخير توريد الأسلحة إلى أرمينيا"، وطرح عددا من المقترحات حول سبل تسديد قيمة هذه الأسلحة لموسكو.

وأضاف باشينيان أن بلاده "تبحث عن آليات لحل هذه القضية".

إقرأ المزيد

من جانبها لم تبلغ روسيا عن أي تأخير على الرغم من أن الجانب الأرمني يدلي بتصريحات مماثلة بشكل دوري.

وتابع باشينيان: "في ما يتعلق بتأخير توريد الأسلحة والمعدات من روسيا، فهناك مشكلات من هذا النوع. وأقول لكم إن المناقشات جارية حول الآليات التي يمكن استخدامها لحل هذه المشكلة، حيث من الممكن على سبيل المثال، تخفيض روسيا ديونها المستحقة على أرمينيا بقيمة هذه الأسلحة".

وأضاف: "روسيا نفسها الآن تحتاج الأسلحة ونأمل أن تؤدي هذه المناقشات إلى نتائج ملموسة".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعرب عن أسفه لاعتذار رئيس الوزراء الأرمني عن حضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم أمس في مينسك، وقال إنه يأمل في ألا تغير يريفان من مسارها في السياسة الخارجية وأن تظل حليفا وشريكا استراتيجيا لدول المنظمة.

المصدر: نوفوستي