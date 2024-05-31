مقتل 5 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين مقتل 5 مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية للجمهورية.

وقال بوشيلين إنه نتيجة للقصف العنيف الذي شنته قوات كييف باستخدام راجمات الصواريخ في الصباح على قرية ستاروميخيلوفكا في دونيتسك، قُتلت امرأتان ورجل، وأصيبت امرأة ورجل.

وأضاف أنه في قرية لوغانسك في دونيتسك، قتلت امرأتان جراء قصف مدفعي أوكراني. وأصيب مدني في كروتايا بالكا جراء انفجار عبوة ناسفة.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا والمناطق الروسية الجديدة بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي

المصدر: RT