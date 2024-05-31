النرويج لا تعارض استخدام كييف أسلحة غربية لضرب العمق الروسي

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده لا تعارض استخدام كييف للأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

وقال إيدي لإذاعة "NRK" النرويجية: "نحن نعتقد أن أوكرانيا لديها حق في ذلك وفقا للقانون الدولي".

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وأضاف: "أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الواردة من الدول الغربية ضد المنشآت العسكرية في روسيا".

ووصف إيدي مثل هذه الضربات بأنها "طبيعيا جدا" أثناء العمليات القتالية.

في الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة. وبحسب السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

المصدر: NRK