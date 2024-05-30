 
مباشر

سيناتورة أمريكية تصف بايدن بـ"مجنون وخرف" بعد سماحه باستخدام السلاح الأمريكي لضرب العمق الروسي

أخبار العالم

سيناتورة أمريكية تصف بايدن بـ
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn7q

وصفت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين الرئيس جو بايدن بالمجنون، وذلك تعليقا على تقارير إعلامية تفيد بأنه أعطى كييف الإذن سرا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب العمق الروسي.

وكتبت تايلور غرين على منصة "إكس": "بايدن ليس مصابا بالخرف فحسب، إنه مجنون، على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة من أجل السلام، وليس لحرب عالمية".

إقرأ المزيد
"نيويورك تايمز": بايدن سيسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن مسؤول مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق وسمح سرا لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية في ضربات على الأراضي الروسية للدفاع عن خاركوف.

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة. وبحسب السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة ومحفوفا بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا