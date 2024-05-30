وصفت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين الرئيس جو بايدن بالمجنون، وذلك تعليقا على تقارير إعلامية تفيد بأنه أعطى كييف الإذن سرا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب العمق الروسي.

وكتبت تايلور غرين على منصة "إكس": "بايدن ليس مصابا بالخرف فحسب، إنه مجنون، على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة من أجل السلام، وليس لحرب عالمية".

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن مسؤول مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق وسمح سرا لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية في ضربات على الأراضي الروسية للدفاع عن خاركوف.

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة. وبحسب السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة ومحفوفا بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

المصدر: نوفوستي