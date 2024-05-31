بروفيسور أمريكي: الرئيس بوتين مشغول بقضايا مهمة ولا يعير"قمة سلام" سويسرا أي اهتمام

صرح البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر أن "قمة السلام" في سويسرا لا تشكل قلقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن معدل ذكائه العالي يجعله يدرك على الفور أنها هراء لا معنى له.

وقال ميرشايمر في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس-ديب دايف" على موقع يوتيوب معلقا على كلمات زيلينسكي بأن الزعيم الروسي "قلق" من"قمة السلام" حول أوكرانيا في سويسرا: "حسنا، أول شيء عليك أن تتذكره هو أن بوتين لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام، وأي شخص لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام يمكن أن يدرك بسرعة أن كل هذا لا معنى له، لذلك أعتقد أن بوتين ربما سينفق دقيقة أو اثنتين أو ثلاث دقائق للتفكير في الأمر، ثم يكرس بقية وقته للتعامل مع قضايا جادة، مثل النصر في الصراع".

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وأشار ميرشايمر إلى أن فكرة تأثير قمة السلام في سويسرا على مسار الصراع بين أوكرانيا وروسيا ليست حجة جدية.

وخلص ميرشايمر إلى القول: "هذا هو نوع الهراء الذي يفعله الغرب من وقت لآخر لأنهم يائسون للغاية لإيجاد طريقة ما لتحقيق النصر، ولكن الحقيقة هي أنه في الوقت الراهن لا توجد لديهم أي طريقة".

وزعم زيلينسكي المنتهية ولايته في وقت سابق أن "قمة السلام" تقلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس بوتين قد قال بشأن "قمة سويسرا" إن الصيغ المطروحة للسلام حاليا "أساسها الرغبات وليس الواقع الحقيقي على الأرض، وهو طرح غير مقبول للنقاش"، لكنه أعرب عن استعداد روسيا للتفاوض. وتابع أن هدف مثل هذا المؤتمر هو "جمع أكبر عدد من البلدان وإقناع الجميع بأن العرض الأفضل هو تلك الشروط التي يقترحها الجانب الأوكراني، ثم يقدمون ذلك كإنذار نهائي لروسيا، فيبدو الأمر وكأن (العالم كله) يتفق على ذلك".

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ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قمة سويسرا المقرر عقدها في يونيو المقبل حول أوكرانيا بأنها "عملية خداع" أخرى اخترعتها وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدة أن روسيا لا تعتزم المشاركة في القمة المذكورة حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، القمة بأنها مجرد تجمع لا يقدم ولا يؤخر ولن يقدم أي قيمة مضافة.

يذكر أن سويسرا تستضيف قمة بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، من دون مشاركة روسيا.

المصدر: نوفوستي+RT