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مقتل هولندي حارب في صفوف الجيش الأوكراني

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مقتل هولندي حارب في صفوف الجيش الأوكراني
Globallookpress Michael Brochstein/Keystone Press Agency
صورة من الأرشيف
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أكدت وزارة الخارجية الهولندية مقتل مواطن هولندي، خدم في صفوف "الفيلق الأجنبي" التابع للجيش الأوكراني، أثناء النزاع في أوكرانيا.

وأفادت وسائل الإعلام الهولندية، يوم الجمعة، بأن المواطن قتل يوم 20 مايو الجاري بالقرب من مدينة تشاسوف يار، في المنطقة التي تشهد معارك ضارية خلال الأشهر الأخيرة.

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وحسب التقارير الإعلامية، هو ثالث مواطن هولندي تم تأكيد مقتله في النزاع بأوكرانيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وزارة الخارجية الهولندية لا تمتلك معلومات دقيقة حول عدد الهولنديين الذين توجهوا إلى أوكرانيا، وعدد القتلى بينهم.

وتقدر وسائل الإعلام عدد الهولنديين الذين توجهوا إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية بالعشرات.

المصدر: وكالات

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