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بسبب مسيرة أوكرانية.. تعليق عمل مطارين وإخلاء عدد من المؤسسات في تتارستان الروسية

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بسبب مسيرة أوكرانية.. تعليق عمل مطارين وإخلاء عدد من المؤسسات في تتارستان الروسية
Globallookpress
مطار قازان الدولي
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أعلنت السلطات إغلاقا مؤقتا لمطارين في جمهورية تتارستان وسط روسيا صباح اليوم الجمعة، فيما دوت صافرات الإنذار في قازان عاصمة الجمهورية قبل إخلاء عدد من المؤسسات الإنتاجية.

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وذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية في بيان لها أن مطاري قازان ونيجنكامسك توقفا في حوالي الساعة السادسة صباحا عن إرسال أو استقبال الطائرات، وقالت: "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.. تم فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطارين في تتارستان هما مطارا قازان ونيجنكامسك"، قبل أن تعلن في حوالي الساعة الـ8.30 عن رفع القيود.

ودوت صفارات الإنذار في الشركات في بعض مناطق قازان، وأوضحت الخدمة الصحفية لحاكم تتارستان أن الإشارة تعني ضرورة الإخلاء، مضيفة أن "جميع موظفي المؤسسات الصناعية، تلقوا تعليمات وفقا لقواعد السلامة، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تحليق طائرة بدون طيار في سماء قازان.

وفي وقت لاحق من الصباح أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي جمهورية تتارستان.

المصدر: RT + وكالات

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