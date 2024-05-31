ستولتنبرغ: عازمون على اختصار طريق أوكرانيا نحو عضوية الحلف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، "أننا عازمون على اختصار طريق أوكرانيا نحو عضوية الحلف".

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي إن "أوكرانيا تدافع عن نفسها والدفاع عن النفس ليس تصعيدا"، مشددا على أن "أوكرانيا لها الحق والمسؤولية في الدفاع عن شعبها، ولدينا الحق في مساعدتها للقيام بهذا الدور الدفاعي".

وأكد أن "روسيا لن تردعنا.. روسيا تشتكي وتهدد في كل مرحلة من هذه الحرب و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أراد تخويفنا لكن ما حدث هو العكس"، مضيفا: "منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022، قدم الحلفاء ما يقرب من 40 مليار يورو (43 مليار دولار) من المساعدات العسكرية لأوكرانيا كل عام. يجب أن نحافظ على هذا المستوى من الدعم على الأقل كل عام، طالما كان ذلك ضروريا".

المصدر: "أ ف ب"