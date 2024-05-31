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القائد العام للقوات المسلحة الإستونية: كييف تستطيع إسقاط 7% فقط من الصواريخ

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القائد العام للقوات المسلحة الإستونية: كييف تستطيع إسقاط 7% فقط من الصواريخ
Globallookpress Kay Nietfelddpa
صورة أرشيفية
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قال قائد قوات الدفاع الإستونية مارتن هيريم إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تستطيع اعتراض أقل من واحد من كل 10 صواريخ كروز تطلقها القوات المسلحة الروسية.

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جاء ذلك وفقا لما صرح بيه هيريم لبوابة التلفزيون والإذاعة الحكومية ERR، حيث قال إن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من اعتراض فقط حوالي 7% من صواريخ كروز التي يطلقها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يتم بشكل رئيسي من خلال استخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت. ولكن حتى معها، وفقا لهيريم، فإن احتمال اعتراض الصواريخ الروسية "يصل في أحسن الأحوال إلى 50%".

وكان مصدر في القوات المسلحة الروسية قد أكد لـ "تاس"، 25 مارس الماضي، أن الجيش الروسي تمكن من تدمير نظامي دفاع جوي من طراز باتريوت يقعان على أراضي مطار زولياني في كييف بضربة صاروخية، وأوضح المصدر أن طواقم تلك الأنظمة تضم مرتزقة من دول "الناتو".

المصدر: تاس

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