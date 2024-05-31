مورينيو يصدم كبار الدوري السعودي

وجه جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، صدمة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بقرار مفاجئ في مسيرته التدريبية.

وارتبط اسم مورينيو كثيرا بتدريب أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي، أمثال الاتحاد والنصر، بجانب القادسية الصاعد حديثا.



وبحسب الصحفي فابريزو رومانو، عبر حسابه بمنصة "X"، فإن فنربخشة بات قريبا من الاتفاق النهائي مع مورينيو حول تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

🟡🔵🇵🇹 José Mourinho’s verbal agreement with Fenerbahçe is on two year contract valid until June 2026.



It will also include an option for further season.



Jorge Mendes has been negotiating the deal and now time to review, sign all formal documents.



Here we go soon! 🇹🇷 pic.twitter.com/rsSZYCUKjO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024

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وأوضح: "مورينيو وافق بالفعل على عرض فنربخشة، حيث تم الاتفاق شفهيا، ويتم حاليا مراجعة العقد".



ويمكن أن يتم الإعلان عن تولي مورينيو، تدريب فنربخشة، اليوم الجمعة، بحسب ما أكدته صحيفة "آبولا" البرتغالية.



من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه الرسمي، أن "مورينيو وافق على تدريب فنربخشة بعقد لمدة موسمين".



ويعتبر "السبيشيال وان" من أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأوروبية، نظرا للإنجازات التي حققها مع مختلف الفرق التي دربها.

المصدر: "وسائل إعلام"