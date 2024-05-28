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بعد احتفاله "الجنوني" رونالدو: "الأرقام القياسية هي التي تلاحقني"

الرياضة

بعد احتفاله
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احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي بطريقة جنونية فرحا بالرقم القياسي الذي حققه خلال مباراة الاتحاد ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي.

وانتهت مواجهة النصر ضد الاتحاد التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة والـ34 من مسابقة الدوري السعودي بفوز العالمي برباعية مقابل هدفين.

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ونشر كريستيانو رونالدو صورة خاصة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "X" موضحا رقمه القياسي، وعلق :"لا أتبع الأرقام القياسية، بل هي التي تلاحقني".

وسجل رونالدو رقما قياسيا كأفضل هداف في موسم واحد برصيد 35 هدفا، ليتفوق بهدف على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، الذي احتفظ بالرقم السابق منذ موسم 2018-2019 حين كان لاعبا في النصر أيضا برصيد 34 هدفا

ونجح البرتغالي في تحقيق لقب هداف الدوري السعودي للموسم الحالي بعدما نجح في تسجيل 35 هدفا في صدارة الهدافين بفارق 7 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

المصدر: x/Cristiano

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