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شاهد.. رونالدو يرد بإشارة مثيرة بعد هتاف جماهير الهلال السعودي باسم ميسي

الرياضة

شاهد.. رونالدو يرد بإشارة مثيرة بعد هتاف جماهير الهلال السعودي باسم ميسي
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رد قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإشارة مثيرة عند هتاف جماهير نادي الهلال باسم غريمه ليونيل ميسي خلال مباراة نهائي كأس السعودية مساء اليوم الجمعة.

وخلال إحدى الهجمات لنادي النصر، حاولت جماهير الهلال استفزاز رونالدو بالهتاف باسم غريمه ميسي، ليرد عليهم البرتغالي غاضبا، وأشار لهم بيده وكأنه يقول "لن أستفز اليوم".

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال على النصر بهدف نظيف من توقيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة.

وقبل هدف الهلال، أهدر ساديو ماني نجم نادي النصر هدفا محققا في الدقيقة السادسة، لترتد الهجمة بفرصة عكسية سجلها ميتروفيتش.

كما انفرد رونالدو في إحدى المحاولات بحارس الهلال الدولي المغربي ياسين بونو لكن الأخير تألق وتصدى لتسديدة البرتغالي ببراعة.

المصدر: RT

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