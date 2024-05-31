شاهد.. رونالدو يرد بإشارة مثيرة بعد هتاف جماهير الهلال السعودي باسم ميسي
رد قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإشارة مثيرة عند هتاف جماهير نادي الهلال باسم غريمه ليونيل ميسي خلال مباراة نهائي كأس السعودية مساء اليوم الجمعة.
وخلال إحدى الهجمات لنادي النصر، حاولت جماهير الهلال استفزاز رونالدو بالهتاف باسم غريمه ميسي، ليرد عليهم البرتغالي غاضبا، وأشار لهم بيده وكأنه يقول "لن أستفز اليوم".
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) May 31, 2024
ردة فعل كرستيانو رونالدو بعد أن هتف الجمهور باسم ميسي
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وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال على النصر بهدف نظيف من توقيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— أخبار الهلال (@hilalstuff) May 31, 2024
ردة فعل رونالدو بعد ترديد اسم ميسي 😂
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الجماهير تهتف بإسم ميسي في وجه كرستيانو رونالدو و كرستيانو يشير بيده وكأنه يقول:— Abokr Omar (@Abokr10) May 31, 2024
"لن أستفز اليوم ".
😄
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وقبل هدف الهلال، أهدر ساديو ماني نجم نادي النصر هدفا محققا في الدقيقة السادسة، لترتد الهجمة بفرصة عكسية سجلها ميتروفيتش.
كما انفرد رونالدو في إحدى المحاولات بحارس الهلال الدولي المغربي ياسين بونو لكن الأخير تألق وتصدى لتسديدة البرتغالي ببراعة.
المصدر: RT