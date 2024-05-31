شاهد.. رونالدو يرد بإشارة مثيرة بعد هتاف جماهير الهلال السعودي باسم ميسي

رد قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإشارة مثيرة عند هتاف جماهير نادي الهلال باسم غريمه ليونيل ميسي خلال مباراة نهائي كأس السعودية مساء اليوم الجمعة.

وخلال إحدى الهجمات لنادي النصر، حاولت جماهير الهلال استفزاز رونالدو بالهتاف باسم غريمه ميسي، ليرد عليهم البرتغالي غاضبا، وأشار لهم بيده وكأنه يقول "لن أستفز اليوم".

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ردة فعل كرستيانو رونالدو بعد أن هتف الجمهور باسم ميسي

pic.twitter.com/CCWMXLsHrS — عمرو (@bt3) May 31, 2024

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال على النصر بهدف نظيف من توقيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة.

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ردة فعل رونالدو بعد ترديد اسم ميسي 😂



pic.twitter.com/uITA5w4nil — أخبار الهلال (@hilalstuff) May 31, 2024

الجماهير تهتف بإسم ميسي في وجه كرستيانو رونالدو و كرستيانو يشير بيده وكأنه يقول:



"لن أستفز اليوم ".



😄



pic.twitter.com/s3CyH2fFFV — Abokr Omar (@Abokr10) May 31, 2024

وقبل هدف الهلال، أهدر ساديو ماني نجم نادي النصر هدفا محققا في الدقيقة السادسة، لترتد الهجمة بفرصة عكسية سجلها ميتروفيتش.

كما انفرد رونالدو في إحدى المحاولات بحارس الهلال الدولي المغربي ياسين بونو لكن الأخير تألق وتصدى لتسديدة البرتغالي ببراعة.

المصدر: RT