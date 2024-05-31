إيقاف لاعب لإخفائه شعار حملة لمناهضة رهاب المثلية

قررت رابطة كرة القدم الاحترافية الفرنسية، معاقبة اللاعب المالي محمد كمارا بالإيقاف 4 مباريات بعد أن قام لاعب وسط موناكو بإخفاء رسالة مناهضة لرهاب المثلية الجنسية على قميصه.

وأخفى اللاعب المالي البالغ 24 عاما، الشعار الخاص بحملة لمحاربة رهاب المثيلة الجنسية على قميصه، بوضع شريط لاصق أبيض عليه، وذلك خلال المباراة الأخيرة للنادي هذا الموسم ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز فريقه 4-0 أمام نانت، وفقا لشبكة espn.

Monaco's Mohamed Camara has been suspended for four matches, the French football league (LFP) said on Thursday, after an LGBTQ+ support logo on the Mali international's shirt was covered up during a Ligue 1 match. pic.twitter.com/aGNS5jrZfd — ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2024

وذكرت رابطة الكرة الفرنسية في بيان، أن قرار فرض الإيقاف جاء بعد الاستماع إلى كمارا والنظر في رفض اللاعب "القيام بواحدة أو أكثر من الأنشطة لزيادة التوعية بمكافحة رهاب المثلية الجنسية".

والأسبوع الماضي، وصفت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا كاستيرا، تصرفات كامارا بأنها "غير مقبولة" داعية إلى "عقوبات صارمة" ضد اللاعب والنادي.

Monaco's Mohamed Camara has been suspended for four matches, the French football league (LFP) said on Thursday, after an LGBTQ+ support logo on the Mali international's shirt was covered up during a Ligue 1 match. pic.twitter.com/aGNS5jrZfd — ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2024

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ونظم الدوري الفرنسي حملته السنوية ضد التمييز خلال الجولة الأخيرة في نهاية الأسبوع، حيث ارتدى كل فريق شارة عليها كلمة "رهاب المثلية" مشطوبة.

وارتدت جميع أندية الدوري الفرنسي الممتاز شعار الحملة على قمصانها في المباريات الأخيرة من الموسم الكروي، بينما عرض شعار البطولة على قمصان الفرق بألوان قوس قزح.

وعمد كومارا أيضا إلى تغطية شعار قوس قزح من قميصه.

وأصدر الاتحاد الكروي المالي بيانا داعما لكمارا، معتبرا أن "اللاعبين مواطنون مثل أي شخص آخر، ويجب حماية حقوقهم الأساسية في جميع الظروف".

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لموناكو تياغو سكورو للإعلام الفرنسي أن النادي يؤيد حملة رابطة كرة القدم الاحترافية الفرنسية وأضاف أنهم سيناقشون الموقف مع كمارا "داخليا".

وليست المرة الأولى من نوعها، ففي عام 2022، رفض إدريسا غانا غي، لاعب وسط إيفرتون والذي كان يلعب آنذاك مع باريس سان جيرمان، المشاركة في مباراة ارتدى خلالها اللاعبون قمصان عليها أرقام بألوان قوس قزح. ودعم رئيس السنغال السابق، ماكي سال علنا غي، قائلا: "يجب احترام معتقداته الدينية".

وفي العام الماضي، فرض نانت غرامة على المهاجم المصري مصطفى محمد لأسباب مماثلة. ولم يلعب محمد مرة أخرى في مباراة، الأحد. كما لم يشارك كامارا في مباراة الموسم الماضي.

الصدر: "وسائل إعلام"