بسبب المثلية.. أزمة مصطفى محمد وزكرياء أبو خلال ما زالت مستمرة

ما زالت أزمة رفض بعض اللاعبين العرب والمسلمين اللعب في أسبوع دعم المثليين جنسيا في الدوري الفرنسي مستمرة.

فبعد انتقادات حكومية، طالبت جمعيتان بمعاقبة اللاعبين في خطاب مرسل لرابطة الدوري الفرنسي.

ورفض المصري مصطفى محمد لاعب نانت وعدد من لاعبي تولوز المغربي زكرياء أبو خلال والمالي موسى ديارا والهولندي سعيد هاموليتش ارتداء قمصان فرقهم وهي تحمل شعار "قوس قزح" على ظهرهم في أسبوع دعم المثلية في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وقوبل موقف اللاعبين بانتقادات حكومية فرنسية من المتحدث باسم الحكومة ووزيرة الرياضة هناك.

وفي تطور جديد أرسلت مؤسستان لدعم المثلية رسالة من 3 صفحات للمدير التنفيذي للدوري الفرنسي وهي رسالة ثانية منهم بعد رسالة سابقة للتنديد بأحداث وهتافات معارضة في فبراير الماضي.

وطالبت الرسالة بمعاقبة اللاعبين الرافضين لارتداء القمصان وتقديمهم اعتذار لمخالفة قيم الرياضة والجمهورية الفرنسية وعدم التسامح معهم بل وسن قوانين لمعاقبتهم في حال رفضوا ذلك في العام المقبل.

وطالبت المنظمتان الأندية بتسريح لاعبيها في حال رفضهم ارتداء أي شعارات تطالبهم الأندية بارتدائها.

المصدر: goal