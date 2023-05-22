من فرنسا إلى ألمانيا.. قضية المثليين تتسبب في أزمة للاعبين مغاربة

وجه عدد من جمهور بايرن ميونخ رسالة خاصة لنجم الفريق، المغربي نصير مزراوي خلال مواجهة لايبزيغ ضمن الجولة الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشارك الظهير الأيمن المغربي أساسيا بالأمس الأحد، في سقوط البافاري أمام لايبزيغ بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وردا على دعم مزراوي لمواطنه زكرياء أبوخلال، محترف تولوز الفرنسي، في أزمة جولة دعم المثليين جنسيا في الدوري الفرنسي، ورغم أن الحادثة لا تخص الدوري الألماني إلا أن بعض جمهور بايرن ميونخ رفع لافتات، كتب عليها: "كل الأطياف جميلة، في تولوز وميونخ وفي كل مكان، احترم قيمنا يا مزراوي".

🚨🏳️‍🌈 Des supporters du Bayern Munich ont tenu une banderole hier allant à l’encontre de Noussair Mazraoui, suite à son like et son soutien sur le post Instagram de Zakaria Aboukhlal concernant le port du flocage LGBT :



« Toutes les couleurs sont belles. À Toulouse, Munich et… pic.twitter.com/oCw9EDgHK0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 21, 2023

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وقام مزراوي بدعم مواطنه، من خلال تعليق على "إنستغرام" قال فيه: "بارك الله فيك أخي"، بعد الأزمة التي تعرض لها في الدوري الفرنسي، إثر رفضه ارتداء قمصان دعم المثليين، في مواجهة نانت، ضمن الجولة الـ35، والمسماه بـ"جولة دعم المثليين".

ورفض 6 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي لكرة القدم ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.

وفيما قام غالبية اللاعبين من الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا بالمشاركة في الحملة السنوية "مثليون أو مغايرون جنسيا، كلنا نرتدي نفس القميص"، فإن بعض اللاعبين من بينهم المغاربة رفضوا ارتداء قميص قوس القزح.

المصدر: "وسائل إعلام"