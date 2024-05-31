بايدن: الصفقة بين حماس وتل أبيب ستؤدي إلى إبرام اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب يوم الجمعة أعلن خلاله عن مقترح إسرائيلي جديد لوقف الحرب في غزة، إن الصفقة بين حماس وتل أبيب ستؤدي إلى إبرام اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق سيسمح أيضا لإسرائيل بالاندماج في المنطقة.

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وشدد بايدن على أن استمرار الحرب سيستنزف قدرات إسرائيل ويزيد في عزلتها.

وأعلن جو بايدن مساء الجمعة عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الإعمار.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها بإعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة المحتجزين في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في الـ22 من مايو أن واشنطن والرياض قد تستكملان الاستعدادات للجزء الخاص بهما من اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في الأسابيع المقبلة.

المصدر: RT + وكالات