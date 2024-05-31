"المسيرة": مقتل 14 شخصا وإصابة 30 بغارات أمريكية-بريطانية على إذاعة الحديدة وميناء الصليف (فيديو)

قتل 14 شخصا على الأقل وجرح 30 آخرون في سلسلة غارات شنتها مقاتلات أمريكية وبريطانية على مناطق متفرقة في صنعاء والحديدة وتعز في اليمن، ليل الخميس/ الجمعة.

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وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، بمقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح جراء الغارات على إذاعة الحديدة وميناء الصليف.

وأظهرت مشاهد مصورة الدمار وانتشال ضحايا القصف.

بدورها، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، أن "قواتها نفذت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 13 هدفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن دفاعا عن النفس"، وفق ما جاء في بيان.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها نجحت في تدمير 8 مركبات جوية غير مأهولة (UAV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وفوق البحر الأحمر.

وجاء في البيان أنه "تبين أن هذه الطائرات بدون طيار والمواقع التي جرى قصفها، تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، وأضاف: "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".

من جهته، أعلن الجيش البريطاني أنه نفذ ليل الخميس الجمعة "عملية مشتركة" مع القوات الأمريكية تضمنت شن غارات ضد مواقع الحوثيين في اليمن بهدف "تقويض قدراتهم العسكرية".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان مقتضب إن "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية بهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين الذين يواصلون تنفيذ هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

المصدر: RT+ المسيرة