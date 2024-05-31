الدفاع البريطانية تحدد أسباب شنها غارات مشتركة مع نظيرتها الأمريكية ضد مراكز للحوثيين في اليمن

أعلن الجيش البريطاني أنه نفذ ليل الخميس الجمعة "عملية مشتركة" مع القوات الأمريكية تضمنت شن غارات ضد مواقع الحوثيين في اليمن بهدف "تقويض قدراتهم العسكرية".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان مقتضب إن "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية بهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين الذين يواصلون تنفيذ هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

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وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية مساء يوم الخميس بأن غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الحديدة وتعز.

وأشارت القناة إلى أن مجموع الغارات الأمريكية البريطانية على صنعاء العاصمة والمحافظة وصلت إلى 6 غارات.

وأفادت القناة في وقت متأخر يوم الخميس بسقوط قتيلين وعشرة جرحى في الغارات على محافظة الحديدة بغرب اليمن.

كما أفاد مراسل RT في اليمن بأن غارة أخرى استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي.

هذا وأكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي أن عملياتهم مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بشكل متصاعد مستمر كما وكيفا.

المصدر: RT + "أ ف ب"