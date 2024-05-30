عبد الملك الحوثي: عملياتنا مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بشكل متصاعد كما وكيفا

قال زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن عملياتهم مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بشكل متصاعد مستمر كما وكيفا.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي يوم الخميس:

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- العمليات بلغت هذا الأسبوع 12 عملية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر الأبيض المتوسط.

- العمليات هذا الأسبوع نفذت بـ 27 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.

- 10 من عملياتنا استهدفت 10 سفن مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا وسفن تابعة لشركات كسرت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين.

- إجمالي عدد السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد إلى 129 سفينة وهذا عدد كبير.

- ليس هناك تراجع في مستوى عملياتنا بل تراجع في حركة الملاحة وحركة السفن من الجانب الأمريكي والبريطاني وشبه انعدام للحركة الإسرائيلية.

- ليس هناك أي عوامل يمكن أن تؤثر على موقفنا ليتراجع مستوى الزخم أو التفاعل.

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- ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على عملياتنا.

- من عملياتنا هذا الأسبوع عملية إسقاط طائرة استطلاع مسلح أمريكي نوع "إم كيو تسعة" في أجواء محافظة مأرب.

- عدد طائرات الاستطلاع الأمريكية التي أسقطت خلال هذه الفترة 6 طائرات.

- "إم كيو تسعة" التي تعتمد عليها أمريكا قد سقطت هيبتها وأصبحت أيضا لا قيمة لها ولا أهمية لها.

- تأثيرات العمليات العسكرية مستمرة على المستوى الاقتصادي بشكل واضح ومعترف به.

- هناك تأثير لعملياتنا على ارتفاع الأسعار لدى إسرائيل طال حتى المواد الغذائية.

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- هناك تأثير كبير على بعض السلع من ناحية ارتفاع أسعارها أو في محدودية توفرها في إسرائيل.

- هناك تأثير على مستوى الناتج الاقتصادي الإسرائيلي انعكس على الموازنات.

- تأثير العمليات على الجانب الاقتصادي لدى إسرائيل لها نتائج مهمة وتأثير في مجال حساس على الأعداء.

- كلما تأثر الوضع الاقتصادي لدى إسرائيل حصل تراجع في الجانب المادي وبقية الجوانب.

- عملياتنا البحرية لها تأثير على مستوى الهيبة الأمريكية فقد كانت واشنطن في وضعية لا يجرؤ أحد أن يستهدف بوارجها وسفنها الحربية.

- موقف اليمن رسميا وشعبيا لمساندة الشعب الفلسطيني هو تحد لأمريكا.

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- الأمريكي والبريطاني فشلا في حماية المصالح الإسرائيلية في البحار وهذا مؤثر على إسرائيل ومؤثر عليهما.

- هناك اعتراف أمريكي بريطاني بقدرة اليمن على تطوير مراحله التصعيدية طالما استمر العدوان على قطاع غزة.

- بفعل العمليات اليمنية سقطت الثقة لدى القوات الأمريكية في عدم تمكن أحد من مواجهتهم.

- المواجهة البحرية زعزعت ثقة الأمريكيين بأنفسهم وقدراتهم وقد شاهدوا فشل تقنياتهم وإمكاناتهم.

- العمليات اليمنية رغم محاولة إيقافها أوصلت الصهاينة إلى حالة اليأس فيما يتعلق بحركة السفن التابعة لهم.

- العدوان الأمريكي البريطاني المتواصل على بلدنا يأتي في محاولة للتأثير على موقفه المناصر لغزة.

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- العدوان الأمريكي البريطاني فشل فشلا ذريعا عن تحقيق هدفه بإيقاف العمليات العسكرية اليمنية المناصرة لغزة.

- دول أوروبية لها قطع عسكرية في البحر تعمل على اعتراض صواريخنا وطائراتنا المسيرة لكنها تفشل في كثير من الأحيان.

- عملياتنا تصل إلى أهدافها رغم محاولة دول كثيرة اعتراضها والتصدي لها.

- إسرائيل ضغطت لإيقاف المساعدات التي كانت تقدم لليمن ويعملون على ممارسة التجويع للضغط على بلدنا لإيقاف مساندته للشعب الفلسطيني.

- هناك حملة إعلامية وجهد كبير لتشويه الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني.

- بلدنا يتعرض لحملة دعائية معادية وافتراءات مكثفة ونلحظ تجدد الدعايات بشكل يومي.

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- الحملات الإعلامية ضد بلدنا تأتي لخدمة اليهود الصهاينة وللضغط على الموقف اليمني المساند لغزة.

- الأعداء يحاولون التقليل من أهمية عملياتنا وأحيانا يشتغلون على التهويل وهذا التناقض يعود إلى كونها حملات اعتمدت على الأكاذيب والشائعات.

- الأمريكي همه أن يورط الآخرين في خدمة الموقف الإسرائيلي ودعمه كما عمل مع الأوروبيين.

- غير غريب على الدول الأوروبية أن تساند إسرائيل لأن لديها نفس التوجه المعادي الاستعماري.

- الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعما لإسرائيل.

- نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد اليمن بدون وجه حق.

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- أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة.

- عليكم مخاطبة الأمريكي ليقاتل بنفسه باعتباره أكثر قدرة وإمكانات عسكرية بدلا عن توريطكم خدمة لإسرائيل.

- التورط مع الأمريكي لخدمة إسرائيل إهانة وخزي وعار وفضيحة.

- لا شيء أبدا سيغير موقف شعبنا اليمني عن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته.

- شعبنا ثابت في موقفه المناصر لغزة.

- بمقدار ما تزيد إسرائيل من جرائمها البشعة سنسعى للتصعيد في موقفنا ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا.

- جبهة الإسناد العراقية مستمرة في العمليات في مسار تصاعدي.

- من الواضح انزعاج إسرائيل الكبير من الجبهة العراقية بعد أن شهدت إطلاق مسيرات.

- جبهة حزب الله جبهة عظيمة ومهمة وفاعلة وساخنة ومنكلة بإسرائيل ومؤثرة عليها.

المصدر: وسائل إعلام يمنية