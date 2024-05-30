الحوثي: البيانات والإدانات عند كل جريمة إسرائيلية لم تعد تجدي شيئا ولا بد من اتخاذ مواقف عملية

قال زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة لليوم 237 على مرأى ومسمع من دول العالم.

وأكد في كلمة يوم الخميس حول آخر التطورات والمستجدات في فلسطين، أن البيانات والإدانات التي تصدر عند كل جريمة صهيونية كبيرة لم تعد تجدي شيئا، لا بد من اتخاذ مواقف عملية.

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وأضاف أن العالم بأسره شهد الجريمة الفظيعة المتعمدة التي استهدفت النازحين المدنيين في رفح.

وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة في رفح كان قد أعلنها الجيش الإسرائيلي سابقا منطقة آمنة وتم استهداف النازحين فيها وهم نيام بسبع قنابل أمريكية تزن الواحدة منها ما يقارب الطن.

وأفاد بأن معظم الضحايا النازحين هم من الأطفال والنساء، تمزقت وتفحمت أجسادهم بنيران تلك القنابل وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم.

وصرح عبد الملك الحوثي بأن الجرائم التي مارستها إسرائيل بدعم أمريكي وبريطاني، تكشف عدوانيتهم التي تشكل تهديدا للمجتمع البشري.

وشدد على أن كل الجرائم الإسرائيلية ارتكبت بالقنابل الأمريكية وبالغطاء الأمريكي الذي يمنع أي قرار ملزم بوقف العدوان على قطاع غزة.

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وأوضح أن تل أبيب بارتكابها المستمر للجرائم تحاول أن تروض شعوب العالم على تقبله وتقبل جرائمه والتغاضي عنها.

وأفاد بأن "قرار ما يسمى بمحكمة العدل الدولية اقتصر على وقف الاعتداء على رفح ومقتضى العدل هو وقف العدوان بالكامل على غزة".

وذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة قابلتا قرار المحكمة الدولية بالسخرية والاستهتار والاستهزاء والتهديد.

وأكد "أنه لا يمكن لهذه الجهات الدولية أن تحمي الشعب الفلسطيني ولا أي شعب آخر وفي هذا درس مهم".

وصرح عبد الملك الحوثي بأن إسرائيل مجرمة وعدوة للأمة، وأن أمريكا وإسرائيل تشكلان خطرا على المجتمعات البشرية.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية