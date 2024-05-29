غرق سفينة هندية قبالة جزيرة سقطرى اليمنية وفقدان أحد أفراد طاقمها

أفاد مسؤولون يوم الأربعاء إن سفينة تجارية هندية غرقت بالكامل قبالة محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي على السواحل الشرقية لليمن.

وقال مسؤول أمني وآخر محلي بمحافظة سقطرى إن سفينة تجارية هندية غرقت على بعد 30 ميلا من سواحل جزيرة سقطرى وعلى متنها شحنة من الأسمنت.

وأوضحا أنه تم إنقاذ معظم البحارة ضمن طاقم السفينة التي كانت مبحرة من سلطنة عمان نحو الأرخبيل وعددهم تسعة أشخاص بينما لا يزال أحد أفراد الطاقم مفقودا.

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وأضافا أن الناجين الثمانية من طاقم السفينة وصلوا بسلام إلى ميناء سقطرى مساء الأربعاء على متن سفينة حركتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من سقطرى لإنقاذهم.

وتخضع سواحل اليمن والجزر الواقعة في جنوبه وشرقه في البحر العربي حتى جزيرة سقطرى، التي تم تصنيفها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي عام 2008، لإشراف ومراقبة قوات التحالف العربي.

المصدر: Swissinfo