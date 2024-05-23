إطلاق سراح المصريين المتهمين بغرق سفينة الهجرة المميت من سجن اليونان

تم إطلاق سراح 9 مصريين قضوا في السجن لمدة عام تقريبا على ذمة المحاكمة بتهمة غرق سفينة المهاجرين في جنوب اليونان بعد يوم من إسقاط محكمة يونانية القضية المرفوعة ضدهم.

واتهم 9 مصريين بأنهم كانوا من بين أفراد طاقم السفينة "أدريانا"، وهي سفينة صيد مكتظة كانت قد انقلبت وغرقت بالقرب من اليونان في يونيو الماضي أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. وكان على متنها ما يقدر بنحو 700 شخص منهم 104 أشخاص فقط تم إنقاذهم.

المصدر: AP