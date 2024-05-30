قناة "المسيرة": غارات أمريكية بريطانية على صنعاء ومحافظتي الحديدة وتعز

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية مساء يوم الخميس بأن غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الحديدة وتعز.

هذا وأفاد مراسل RT في اليمن بأن غارة أخرى استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي.

إقرأ المزيد

وصرح المراسل بأن الاعتداءات الأمريكية البريطانية استهدفت مدينة الحديدة، مبينا أن الغارات على الحديدة استهدفت مبنى الإذاعة في منطقة الحوك.

وذكرت قناة "المسيرة" أن 3 غارات استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين، وغاراتان على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأشارت القناة التابعة للحوثيين إلى أن مجموع الغارات الأمريكية البريطانية على صنعاء العاصمة والمحافظة وصلت إلى 6 غارات.

كما قالت إن 4 غارات طالت مديرية الحوك إحدى مديريات مدينة الحديدة غرب اليمن، بالإضافة إلى قصف مبنى في ميناء الصليف شمال غرب مدينة الحديدة ويبعد عنها مسافة 60 كيلومترا.

أما في تعز جنوب العاصمة صنعاء، فقد استهدف غارات أمريكية بريطانية شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت أن هذه الغارات محاولة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر: RT + "المسيرة"