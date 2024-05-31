الحكومة المصرية ترد على تقليص حصص الخبز بعد رفع سعره

ردت الحكومة المصرية على ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

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وفي هذا الصدد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميا، بإجمالي 150 رغيفا شهريًا، بسعر 20 قرشا للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن، مشيرة إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الدعم لسعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل.

المصدر: RT