تحذير اقتصادي من منح المصريين دعما نقديا

أكد أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة حسن الصادي، أن الدعم النقدي بالشكل الذي يتحدث عنه البعض من خلال توزيع الأموال لمستحقي الدعم لن يكون صحيحا.

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وقال الصادي، في مقابلة مع برنامج "خلاصة الكلام" المذاع على قناة "النهار": "هناك جزء كبير من الطبقات التي تحصل على الدعم طبقات فكرية ضعيفة للغاية، ربما يحصل المواطن على 5 آلاف جنيه على سبيل المثال ويتجه لاستخدامها في أشياء أخرى مثل المخدرات أو التدخين".

وأضاف: "الدعم العيني والنقدي هي أموال المصريين، الدعم 120 مليار جنيه تحصل الدولة عليها من الضرائب والرسوم الدولة ليس لديها مصادر دخل أخرى، وبالتالي ستضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم وهو ما يؤدي إلى تحميل فئة أكبر مما تحمل".

وتابع: "لا يجب أن يتم منح المواطن مستحق الدعم أموالًا في يده ولكن يحصل على بطاقة مشتريات يقوم باستخدامها في سلاسل التوزيع الموجودة في إطار الاقتصاد الرسمي، لو حصلت كل أسرة 5 ألاف جنيه دعم نقدي يعني ذلك 60 مليار جنيه كل شهر تذهب للاقتصاد غير الرسمي الذي يسبب مشكلات الدولة، وفي هذه الحالة يجب أن يحصل المواطن على كارت مشتريات".

وأوضح: "كل مستحقي الدعم في الولايات المتحدة يحصلون على كارت مشتريات، وحسب مكان سكنه فهو يوجه لمنافذ التوزيع المختلفة في منطقته ويحصل على كل احتياجاته بالسعر الذي يشتري به أي مواطن آخر؛، من المهم ألا تدخل أموال الدعم في الاقتصاد غير الرسمي، تحويل الدعم العيني إلى النقدي أمر جيد، ولكن آلية التنفيذ يجب أن تكون مختلفة".

وذكر: "كارت المشتريات يوفر للمواطن الاحتياجات الأساسية فقط وليس احتياجات الترفيه وغيرها من الأمور يجب أن يعمل المواطن حتى يرفه عن نفسه لا أن يعمل شخص آخر حتى يرفه المواطن مستحق الدعم عن نفسه".

وواصل: "لو كانت هناك أخبار جيدة قادمة كانت الحكومة لتعلن عنها، أن نضبط النظام الاقتصادي بحيث يكون لدينا مراكز توزيع تعتمد على نقاط البيع، حين نجهز هذه الأمور سوف أقول إن الدولة تفكر في تحويل الدعم العيني إلى نقدي من خلال بطاقة المشتريات".

المصدر: النهار