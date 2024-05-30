تاكر كارلسون يعلق على حكم إدانة ترامب: سيفوز في الانتخابات "إن لم يُقتل"

وصف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حكم هيئة المحلفين بإدانة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بأنه نهاية العدالة الأمريكية، مؤكدا أنه سيفوز في الانتخابات "في حال لم يُقتل".

وكتب كارلسون على منصة "إكس": "هذا لن يوقف ترامب، سيفوز بالانتخابات إذا لم يُقتل أولا".

ووصف ذلك بأنه "نهاية النظام القضائي الأكثر عدالة في العالم".

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وأضاف الصحفي والمؤيد لترامب: "أي شخص يدافع عن هذا الحكم يشكل تهديدا عليك وعلى عائلتك".

وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.

وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.

وقد أعلن ترامب عن رفضه لهذا القرار، ولا يزال من حقه الطعن فيه. ولا يمنعه هذا القرار من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر النطق بالحكم في قضية ترامب يوم 11 يوليو المقبل.

المصدر: "نوفوستي"