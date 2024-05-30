"لا أحد فوق القانون".. حملة بايدن تعلق على حكم الإدانة بحق ترامب

اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن أن حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلفين بحق منافسه المحتمل، الرئيس السابق دونالد ترامب هو دليل على أن "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يدن فإن ترامب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية.

وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.

وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.

وقد أعلن ترامب عن رفضه لهذا القرار، ولا يزال من حقه الطعن فيه. ولا يمنعه هذا القرار من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر النطق بالحكم في قضية ترامب يوم 11 يوليو المقبل.

المصدر: فرانس برس