في واقعة غريبة.. فريق هنغاري يفوز بـ43 هدفا ليتوج بطلا للدوري بفضل فارق الأهداف

أصبح دوري كرة القدم للشباب في هنغاريا تحت الأضواء بعد أن بدأ الاتحاد المحلي للعبة تحقيقا عقب فوز فريق كيركيغيازي بنتيجة 43-1 ليحسم لقب الدوري بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه.

وكان فريق كيركيغيازي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب قبل جولة من نهاية الدوري، ويحتاج لمعجزة حقيقية تتمثل في الفوز بفارق 42 هدفا على الأقل من أجل التتويج ببطولة الدوري بأفضلية الأهداف على حساب ميكلوسي المتصدر.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم، اعتقد فريق ميكلوسي أنه قام بما ما يتعين عليه من أجل الفوز بلقب الدوري عندما تغلب على فريق منتصف الجدول نيارانوليك بهدف نظيف.

🇭🇺😳 In the Hungarian U14 league, the second-placed team needed to win by 42 goals to overcome the goal difference and become champions.



They won 43-1. The federation has started an investigation today. 😅 pic.twitter.com/IvOQg4wdFQ — CentreGoals. (@centregoals) May 30, 2024

ولكن كيركيغيازي صدم الجميع بفوزه على بالمونوستورا متذيل جدول الترتيب بنتيجة 43-1 ليتوج بلقب الدوري بأفضلية فارق الأهداف، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وتوج كيركيغيازي بطلا للمسابقة بعد تصدره جدول الترتيب بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه، حيث سجل 132 هدفا مقابل 131 لميكلوسي الذي تراجع إلى المركز الثاني.

ووفقا لقائمة مباريات دوري الشباب في هنغاريا، فقد بدأت جميع المواجهات في الساعة 10 صباحا في نفس اليوم، ولكن في أعقاب النتائج المثيرة للجدل، فتح الاتحاد الهنغاري لكرة القدم تحقيقا موسعا لوجود شبهة تلاعب كبيرة وممارسات خاطئة في مباريات الجولة الأخيرة.

المصدر: "ديلي ستار"