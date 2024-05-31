علي لاریجاني يترشح للانتخابات الرئاسية في إيران (فيديو)

رشح رئیس مجلس الشوری الإيراني السابق علي لاریجاني نفسه في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وسجلت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم أمس الخميس أول مرشح في قائمة الانتخابات وهو مصطفي كواكبيان، بعد فتح باب الترشيح ابتداء من يوم الخميس حتى 3 يونيو القادم.

وقال لاريجاني بعد تسجيل اسمه في الانتخابات الرئاسية: "أولويتي ستكون رفع العقوبات عن إيران وحل المشاكل المعيشية".

وشغل لاریجاني منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني بين عامي 2008 و2020، وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في المسائل المتعلقة بالأمن القومي كالبرنامج النووي الإيراني.

وترشح لاریجاني سابقا للانتخابات الرئاسية الإيرانية سنة 2005 وحل فيها سادسا، ثم شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بين عامي 2005 و2007.

وأعلنت إيران سابقا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي إثر حادث تعرضت له المروحية التي كان يستقلها.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: RT