كيف تتوزع ملكية "أرامكو"؟ وكم تبلغ حصة الأجانب في الشركة العملاقة؟

تستعد السعودية لإطلاق طرح ثانوي لأسهم شركة النفط "أرامكو" يوم الأحد المقبل، وهي صفقة يمكن أن تجمع أكثر من 10 مليارات دولار وستكون من بين الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.

فكيف يتوزع هيكل ملكية الشركة السعودية "أرامكو" الآن قبل إطلاق الطرح؟

تمتلك الحكومة السعودية 82.2% من أسهم الشركة قيمتها 5.8 تريليون ريال (نحو 1.54 تريليون دولار) وفق إغلاق السهم 29 مايو الجاري.

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فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة بشكل مباشر وغير مباشر 16 % من الشركة (1.2 تريليون ريال)، والأجانب 0.4 % قيمتها 28 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: بلومبرغ + الاقتصادية