السعودية ستعلن "فرصة ذهبية" للمستثمرين قريبا

تستعد السعودية لإطلاق طرح ثانوي لأسهم شركة النفط "أرامكو" يوم الأحد المقبل، وهي صفقة يمكن أن تجمع أكثر من 10 مليارات دولار وستكون من بين الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.

وتخطط الحكومة السعودية لإجراء عملية بناء سجل الأوامر لتحديد اهتمام المستثمرين بالطرح حتى اليوم الخميس، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وقالت المصادر، إن الصفقة جذبت اهتماما من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار.

ورجحت بعض المصادر أن يتم تسعير العرض بخصم يصل إلى 10% من سعر التداول، وقد يتغير السعر بناء على طلب المستثمرين.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن موعد الطرح، وقالت المصادر إن شروط الصفقة، بما في ذلك حجمها، قد تتغير.

ويأتي هذا الطرح بعد مضي نحو 5 سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار من الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو".

المصدر: بلومبرغ