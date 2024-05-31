تفاصيل طرح "أرامكو" السعودية

تتجه السعودية لإطلاق طرح ثانوي لأسهم شركة النفط "أرامكو"، وسط توقعات أن يتم جمع أكثر من 10 مليارات دولار.

وفيما يلي مواعيد وتفاصيل الطرح الإضافي للاكتتاب في شركة "أرامكو" السعودية:

- يبدأ الاكتتاب يوم الاثنين 3 يونيو 2024 في تمام الساعة 09:00 صباحا بتوقيت السعودية.

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- ينتهي الاكتتاب يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في تمام الساعة 05:00 مساء بتوقيت السعودية.

- سيتم الإعلان عن تخصيص الأسهم بتاريخ 7 يونيو 2024.

- نطاق سعر الطرح سيكون بين 26.70 ريال سعودي و29.00 ريال سعودي للسهم الواحد.

- يشتمل طرح أسهم "أرامكو" السعودية على طرح عام ثانوي لـ مليار 1.545سهم ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

- عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد: 154.5 مليون سهم، تمثل 0.64% من الأسهم المصدرة.

المصدر: RT