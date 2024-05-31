برشلونة يفتتح ملعب بنغازي الدولي بمواجهة منتخب ليبيا

تشهد مدينة بنغازي الليبية حدثاً رياضياً بارزاً بمواجهة ودية تجمع بين نادي برشلونة الإسباني ومنتخب ليبيا في افتتاح الملعب الدولي الجديد بعد اكتمال أعمال الصيانة والتحديث.

وأكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موافقته على الدعوة التي تلقاها من علي الشريف، رئيس نادي الهلال الليبي، خلال لقائهما في برشلونة، وأشار إلى أن تاريخ المباراة سيُحدد بما يتناسب مع الجدول الزمني لمباريات الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

المباراة المقررة في بداية شهر نوفمبر، ستكون فرصة لإعادة افتتاح ملعب بنغازي الدولي الذي يستوعب 45 ألف متفرج، بعد تجديده بواسطة شركة "ليماك" التركية.

RT

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها برشلونة في ليبيا؛ حيث سبق أن التقى مع نادي الاتحاد الليبي عام 2003 في ملعب كامب نو وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 5-0.

المصدر: RT