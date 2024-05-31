ماسك يوضح الأسباب الحقيقية وراء إدانة ترامب في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية

اعتبر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الحكم بالإدانة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب له دوافع سياسية ويهدف إلى حرمان الأمريكيين من التصويت لمرشحهم المفضل.

وكتب ماسك على منصته "إكس": "لا توجد ضحية حقيقية في هذه الجريمة! من الواضح أنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تقويض الديمقراطية من خلال منع نصف سكان الولايات المتحدة من التصويت لمرشحهم المفضل".

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وأكد أنه لم يقدم دعما ماليا لترامب قط ولم يصوت له.

وأضاف: "آرائي بشأن هذه المسألة ستكون نفسها بالنسبة لأي مرشح".

وأكد أنه "على عكس ترامب، المتهمون في العديد من القضايا الأخرى التي يحدث فيها ضرر حقيقي للضحايا يظلون دون عقاب".

في وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك، الرئيس السابق ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية. وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وبذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

المصدر: "نوفوستي"