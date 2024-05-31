قناة إسرائيلية تستغل اسم "محمد صلاح" لإثارة الجدل بشأن حملة داعمة لرفح

أثارت قناة إسرائيلية حالة من الجدل حول النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بعد أن طرحت للنقاش قضية عدم مشاركته في حملة دولية داعمة لقطاع غزة، تحت عنوان "كل العيون على رفح".

وتنتشر حاليا على منصات التواصل الاجتماعي حملة دولية تضامنية مع مدينة رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة، والتي شارك بها أكثر من 40 مليون شخص، بمن فيهم مشاهير الفن والرياضة حول العالم.

واستضافت الإعلامية الإسرائيلية أيالا حاسون عبر برنامجها على قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، عددا من المختصين، منهم الصحفي روعي كايس، المختص في الشؤون العربية، للتعليق على عدم تفاعل اللاعب المصري مع الحملة.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية

القناة 11 الإسرائيلية تتسائل :



لماذا #محمد_صلاح@MoSalah لا يشارك في الحملات الداعمة لأهل #غزة ؟



الحقيقة شيء محرج جدا .. pic.twitter.com/khbtdIZy6I — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) May 30, 2024

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وسرد كايس تاريخ صلاح الاحترافي، قبل أن يتطرق للحملة الدولية الداعمة لمدينة رفح، وطرح تساؤلا بشأن لماذا لا يستغل محمد صلاح حساباته على منصات التواصل التي تضم ملايين المعجبين لإبداء موقف داعم لغزة.

وأطلقت الإعلامية الإسرائيلية مزاعم بشأن عدم تفاعل صلاح مع الحملة، بأن الشعب المصري بأسره ضد الغزاويين.

فيما أشار الصحفي الإسرائيلي إلى مسألة وجود صلاح في بلد أوروبي وليس في مصر، ومن ثم فإنه سيواجه انتقادات على ما يدلي به من تصريحات.

وما زال صمت محمد صلاح تجاه ما يحدث مؤخرا في غزة يثير جدل المغردين العرب.

يذكر أنه في 19 أكتوبر الماضي، نشر صلاح مقطع فيديو قصير للتضامن مع غزة، ذكر خلاله أنه "ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

المصدر: "وسائل إعلام"