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بـ"لوك جديد".. صلاح في حوار جانبي مع أحد لاعبي الزمالك على هامش تدريبات "الفراعنة".. صور

الرياضة

بـ
@MoSalah
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شارك النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في تدريبات منتخب "الفراعنة" الذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وسيخوض منتخب مصر مباراتين ضد كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ونشر محمد صلاح صورا عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" أثناء مشاركته في تدريبات منتخب بلاده.

وأبرزت الصور حديثا جانبيا بين محمد صلاح، وناصر ماهر لاعب الزمالك والمنتخب الوطني.

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ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على كل من منتخبي جيبوتى بسداسية نظيفة، في القاهرة، وعلى سيراليون بهدفين من دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

المصدر: RT 

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