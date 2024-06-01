أول ظهور لصلاح برفقة حسام حسن في معسكر منتخب مصر (صور)

التحق الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول للمرة الأولى بمعسكر منتخب "الفراعنة" منذ تعيين حسام حسن مديرا فنيا.

وانضم صلاح للمعسكر الذي يقام في القاهرة استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقررتين في السادس والعاشر من يونيو الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

ونشر اتحاد الكرة المصري صورا تظهر وصول صلاح للمعسكر اليوم السبت، واستقباله من قبل الجهاز الفني للفراعنة في مقدمتهم حسام حسن، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

🔴 | إكتمال صفوف منتخب مصر بإنضمام محمد صلاح 🇪🇬



انضم منذ قليل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم… pic.twitter.com/mH75SVbf4y — EFA.eg (@EFA) June 1, 2024

وسيخوض صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن الذي عين مديرا فنيا لمنتخب مصر في فبراير الماضي.

وكان صلاح قد غاب في مارس الماضي عن المعسكر الأول لمنتخب بلاده تحت قيادة حسام حسن وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، برصيد ست نقاط من فوزين على ضيفته جيبوتي (6-0) ومضيفه سيراليون (2-0).

المصدر: الاتحاد المصري