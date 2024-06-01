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أول ظهور لصلاح برفقة حسام حسن في معسكر منتخب مصر (صور)

الرياضة

أول ظهور لصلاح برفقة حسام حسن في معسكر منتخب مصر (صور)
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التحق الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول للمرة الأولى بمعسكر منتخب "الفراعنة" منذ تعيين حسام حسن مديرا فنيا.

وانضم صلاح للمعسكر الذي يقام في القاهرة استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقررتين في السادس والعاشر من يونيو الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

ونشر اتحاد الكرة المصري صورا تظهر وصول صلاح للمعسكر اليوم السبت، واستقباله من قبل الجهاز الفني للفراعنة في مقدمتهم حسام حسن، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

وسيخوض صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن الذي عين مديرا فنيا لمنتخب مصر في فبراير الماضي.

وكان صلاح قد غاب في مارس الماضي عن المعسكر الأول لمنتخب بلاده تحت قيادة حسام حسن وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، برصيد ست نقاط من فوزين على ضيفته جيبوتي (6-0) ومضيفه سيراليون (2-0).

المصدر: الاتحاد المصري

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