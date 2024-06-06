مصر وبوركينا فاسو.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف المنتخب المصري نظيره البوركيني مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الاولي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وستقام المباراة بين مصر وبوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وحقق منتخب "الفراعنة" انتصارين متتاليين على كل من منتخب جيبوتي بستة أهداف نظيفة، ومنتخب سيراليون بهدفين من دون رد، ويتصدر قائمة المجموعة الأولى (A) برصيد 6 نقاط.

إقرأ المزيد

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولي:

1- مصر برصيد - 6 نقاط

2- بوركينا فاسو - 4 نقاط

3- غينيا بيساو - 4 نقاط.

4- سيراليون - 4 نقاط (3 مباريات)

5- إثيوبيا - نقطة واحدة.

6- جيبوتي من دون نقاط (3 مباريات).

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر اليوم ضد بوركينا فاسو:

من المتوقع أن يبدأ المدرب حسام حسن هذه المباراة بالتشكيل الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيغيه.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم ضد بوركينا فاسو:

إقرأ المزيد

يمكن متابعة المباراة على قناة "أون تايم سبورت 1" المصرية المفتوحة، كما يمكن مشاهدتها عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الناقل الحصري للبطولة.

وأعلنت أيضا شبكة "SSC" السعودية عن نقلها لمباراة منتخب مصر اليوم ضد بوركينا فاسو.

كما يمكن مشاهدة هذه المباراة أونلاين من خلال تطبيق TOD، أو من خلال خدمة "beIN Sports CONNECT".

المصدر: RT + وسائل إعلام