الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا (فيديو)
مني منتخب الجزائر بهزيمة مفاجئة بعقر داره أمام نظيره الغيني (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وجاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" إذ سجله المدافع الغيني ياسر بالدي في الدقيقة 52 خطأ في مرماه.
منتخب الجزائر يسجل التعادل⚽️#الجزائر_غينيا— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
#SSC | #WCQpic.twitter.com/vXuzcX2tw0
بينما وقع على ثنائية الضيوف كل من اللاعبين، مورلاي سيلا (ق 50)، وآجيبو كامارا في الدقيقتين (50، 63) على الترتيب، في ملعب نيلسون مانديلا، بمدينة براقي الجزائرية.
الهدف الأول لمنتخب غينيا⚽️ #الجزائر_غينيا— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
#SSC | #WCQpic.twitter.com/OKR9hoKiBd
الهدف الثاني لمنتخب غينيا⚽️ #الجزائر_غينيا— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
#SSC | #WCQpic.twitter.com/onUyIU3ODk
نهاية المباراة..— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
المنتخب الغيني يكسب الجزائر بهدفين مقابل هدف(2-1)#الجزائر_غينيا
#SSC | #WCQpic.twitter.com/ljjBM48qEa
وتوقف رصيد منتخب الجزائر بعد هذه الهزيمة عند 6 نقاط، ولكنه احتفظ بصدارة المجموعة السابعة (G).
كما رفع منتخب غينيا رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في المجموعة، بفارق الأهداف عن المتصدر.
المصدر: RT