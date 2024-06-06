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الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا (فيديو)

الرياضة

الجزائر تسقط على أرضها أمام غينيا (فيديو)
@LesVerts
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مني منتخب الجزائر بهزيمة مفاجئة بعقر داره أمام نظيره الغيني (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" إذ سجله المدافع الغيني ياسر بالدي في الدقيقة 52 خطأ في مرماه.

بينما وقع على ثنائية الضيوف كل من اللاعبين، مورلاي سيلا (ق 50)، وآجيبو كامارا في الدقيقتين (50، 63) على الترتيب، في ملعب نيلسون مانديلا، بمدينة براقي الجزائرية.

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وتوقف رصيد منتخب الجزائر بعد هذه الهزيمة عند 6 نقاط، ولكنه احتفظ بصدارة المجموعة السابعة (G).

كما رفع منتخب غينيا رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في المجموعة، بفارق الأهداف عن المتصدر.

المصدر: RT 

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