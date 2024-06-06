إنجاز كبير "للفدائي" في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا (فيديو)
بلغ المنتخب الفلسطيني المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تعادله مع نظيره اللبناني مساء اليوم الخميس.
وكان منتخب "الفدائي" بحاجة إلى التعادل أمام نظيره اللبناني، لضمان تأهله إلى هذا الدور، وهو ما تحقق في المباراة (0-0) التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.
شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 6, 2024
فرحة لاعبي منتخب فلسطين بعد التأهل إلى كأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 #فلسطين_لبنان || #قنوات_الكاسpic.twitter.com/2ZufmQ2BlD
شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 6, 2024
فرحة واحتفال لاعبي المنتخب الفلسطيني مع الجمهور بعد التأهل إلى كأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 #فلسطين_لبنان || #قنوات_الكاسpic.twitter.com/HymFCLbT9u
ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 8 نقاط، وضمن احتلاله المركز الثاني في المجموعة التاسعة (I)، متأخرا بفارق 7 نقاط عن نظيره الأسترالي المتصدر.
بينما توقف رصيد منتخب لبنان عند 3 نقاط فقط، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، بفارق نقطتين عن منتخب بنغلاديش المتذيلِ المجموعة.
المصدر: RT