السعودية تعمق جراح باكستان في التصفيات المزدوجة.. فيديو

فاز المنتخب السعودي على مضيفه الباكستان (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأحرز المهاجم السعودي فراس البريكان هدفين متتاليين للأخضر في الدقيقتين (26 و41)، بينما تكفل زميله لاعب خط الوسط مصعب فهد الجوير بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "جيناه سبورت ستاديوم - Jinnah Sport Stadium" بالعاصمة إسلام آباد.

⚽ • قوووووووووووول .. فراس البريكان يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني أمام باكستان 🎸💚! pic.twitter.com/Efvcguj7rN — شبكة الأهلي (@AFC4NET) June 6, 2024

⚽ • قوووووووووووول .. العازف مرة أخرى .. فراس البريكان يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني امام باكستان 🎸💚! pic.twitter.com/GwUZBvDe1W — شبكة الأهلي (@AFC4NET) June 6, 2024

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وحقق المنتخب السعودي بذلك انتصاره الرابع مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السابعة (G)، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأردني قبل مباراته أمام ضيفه الطاجيكي في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس أيضا.

بينما تعرض منتخب باكستان للهزيمة الخامسة على التوالي، ويقبع في قاع الترتيب بفارق 5 نقاط خلف طاجيكستان.

المصدر: RT