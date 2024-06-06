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تصفيات مونديال 2026.. مصر تروض "خيول" بوركينا فاسو (فيديو)

الرياضة

تصفيات مونديال 2026.. مصر تروض
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انتزع منتخب مصر فوزا ثمينا من ضيفه منتخب بوركينا فاسو (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ويدين منتخب "الفراعنة" بالفضل في انتصاره لمهاجمه محمود تريزيغيه، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (3 و8) ولزميله النجم محمد صلاح، الذي صنع الهدفين.

بينما سجل المهاجم البوركيني لاسينا تراوري هدف "الخيول" الوحيد بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

وحقق المنتخب المصري بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتصدر قائمة المجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما تعرض منتخب بوركينا فاسو للهزيمة الأولى، بعد تعادل وفوز، ويحتل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد أربع نقاط.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولي:

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1- مصر برصيد - 9 نقاط

2- غينيا بيساو - 5 نقاط

3- بوركينا فاسو - 4 نقاط

4- سيراليون - 4 نقاط

5- إثيوبيا - نقطة واحدة

6- جيبوتي من دون نقاط.

يذكر أن متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المصدر: RT 

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