مصر ضد بوركينا فاسو اليوم.. التشكيلة والقنوات المجانية الناقلة

يحتضن استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وضيفه البوركيني، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وستبدأ المباراة بين مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

واختار المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن (57 عاما) التشكيلة الأساسية التالية للبدء بهذه المباراة الهامة:

محمد الشناوي

رامي ربيعة

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حمدي فتحي

محمد عبد المنعم

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

محمود حسن تريزيغيه

مصطفى محمد

محمد هاني

محمد صلاح.

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ويتصدر منتخب "الفراعنة" قائمة المجموعة الأولى (A) برصيد 6 نقاط.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولي:

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1- مصر برصيد - 6 نقاط

2- بوركينا فاسو - 4 نقاط

3- غينيا بيساو - 4 نقاط.

4- سيراليون - 4 نقاط (3 مباريات)

5- إثيوبيا - نقطة واحدة.

6- جيبوتي من دون نقاط (3 مباريات).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم ضد بوركينا فاسو، عبر الرابط التالي: مصر وبوركينا فاسو.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات المفتوحة الناقلة.

المصدر: RT